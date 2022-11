60 Artisti Modenesi: mostra per 135 anni di attività della Croce Rossa

Quest’anno la Croce Rossa di Modena taglia il traguardo importante di 135 anni di attività al servizio delle comunità del territorio di Modena e provincia. Per celebrare questa importante ricorrenza, il Comitato modenese della Croce Rossa Italiana ha programmato, durante l’anno alcune iniziative, che coinvolgono alcune delle principali realtà istituzionali pubbliche e private del nostro territorio. Ora l’evento clou che conclude l’anno: la mostra nella Sala Ex Cappella del complesso Sant’Agostino di Modena della Mostra “60 artisti modenesi”.Nel corso degli ultimi anni, soprattutto a causa del covid 19, poche sono state le possibilità di organizzare iniziative che mettessero in luce le significative capacità cartistiche attualmente presenti sul nostro territorio: per tale ragione nasce questo progetto espositivo reso possibile dalla partnership e sostegno del Comune di Modena, della Fondazione di Modena - Ago Fabbriche culturali, della Fondazione Banco S.Geminiano e S.Prospero, dei Lions Modena Host e dell’Istituto Liceo d’arte “Adolfo Venturi” di Modena. Sessanta artisti modenesi, pittori, scultori, fotografi, performer, studenti d’arte hanno perciò deciso di donare una propria opera che viene esposta alla mostra e successivamente sarà al centro di una lotteria che si svolgerà nella medesima sede espositiva l’ultimo giorno di apertura, ovvero il 18 di dicembre alle ore 17.Nelle medesima occasione gli studenti d’arte autori dei lavori esposti riceveranno un attestato di benemerenza. Per partecipare a questa lotteria sono stati stampati 135 biglietti, venduti a 100 euro ciascuno, uno per ogni anno della Croce Rossa Italiana a Modena, a sessanta dei quali saranno abbinate le 60 opere donate ed esposte.Stefano Affanni, Carmelina Arestia, Angelo Baldaccini, Sabrina Bastai, Rita Begnozzi, Luisa Benatti, Pier Riccardo Bertolino, Alessandro Bonacorsi, Alle Tattoo, Fabrizio Bussotti, Andrea Capucci, Erio Carnevali, Luigi Cavilli, Claudio Centin, Cinquino, Andrea Chiesi, Giuliana Costarella, Carlo Cremaschi, Danilo Davolio, Giuliano Della Casa, Daniele Ferrari, Marco Fornaciari, Giovanna Gentilini, Luisa Gibellini, Barbara Giorgis, Mario Giovanardi, Ilia Grana, Paola Shamaiah, Grappi Silvia Guberti, Franco Guerzoni, Angela Lancellotti, Enrico Manelli, Cristina Manzotti, Maurizio Manzotti, Carmelo Mocciaro, Giuseppe Modena, Nicoletta Moncalieri, Carla Morabito, Maxx Padovani, Pietro Paganelli, Elisa Bedeschi Paltrinieri, Toma Parascovia, Davide Pecorari, Giuliana Pini Cuoghi, Alessandro Pipino, Lucia Poggi, Liramalala Andriamaro Rakotobe, Stefano Rambaldi, Cinzia Razzoli, Lucietta Righetti, Romana Rizzi, Agostino Salsedo, Mattia Scappini, Davide Scarabelli, Paolo Sighinolfi, Paolo Tassi, Manuela Tonini, Ernesto Tuliozi, Wainer Vaccari, Gianni Valbonesi, Elena Viappiani, Beppe Zagaglia.I biglietti possono essere richiesti o prenotati, accedendo al sito , oppure scrivendo alla mail eventi@crimodena.it o telefonando ai numeri 3398250329 – 3356820044. I proventi della vendita dei biglietti sono destinati ad una raccolta fondi per contribuire all’acquisto di un mezzo, del costo di circa 60mila euro, per il trasporto di persone diversamente abili di Modena, in particolare alcuni bambini affetti da gravi patologie invalidanti. Indipendentemente dall’acquisto dei biglietti chiunque voglia fare una donazione per questo scopo può accedere al sito.Al progetto espositivo, inoltre, ha aderito l’Istituto d’Arte Liceo Venturi che, quasi proponendo una piccola “mostra nella mostra”, ha assegnato ad alcuni allievi il compito di dare forma artistica ai 7 Principi della Croce Rossa (Umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità e universalità) producendo 7 opere che troveranno il loro spazio all’interno della rassegna stessa. Per l’occasione viene stampato, presso l’editore Artestampa di Modena, un catalogo con testi e tutte le immagini delle opere esposte.