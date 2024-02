A teatro la storia di Lou Reed e dei Velvet Underground

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La data si inserisce nel cartellone 2023-2024 del Teatro Michelangelo sostenuto da Fondazione di Modena nell'ambito del bando 'Mi Metto all’Opera 2023”.In occasione di quello che sarebbe stato l’82° compleanno di Lou Reed, l’Associazione Avanzi di Balera Modenesi propone un omaggio alla musica e al genio di Lou Reed e ai suoi Velvet Underground. Lo show è attualmente l’unico spettacolo teatrale sulla storia di Lou Reed e dei Velvet Underground esistente in Italia.L’artista newyorkese è stato il grande angelo ribelle del rock. A metà degli anni Sessanta ha fondato i Velvet Underground, coi quali ha rivoluzionato la storia della musica, anche grazie alla guida del grande Andy Warhol, il genio della pop-art.

Il loro rock era contemporaneamente primitivo e sofisticato. Raccontava senza ipocrisie la vita dei giovani newyorkesi, i bassifondi in cui vivevano, i loro amori malati, le loro angosce esistenziali, la loro devianza dalla normalità, la loro controcultura autodistruttiva…



E non finisce qui, poiché, come tutti i grandi artisti, Lou Reed ha saputo diventare un classico e parlare non solo ai suoi coetanei, ma anche alle generazioni successive, esercitando una grande influenza su tutti i musicisti successivi e sull’immaginario dell’intero secondo Novecento fino ai giorni nostri.



Lo spettacolo è scritto e interpretato da Francesca Mercury e Pierluigi Cassano, e ripercorre l’intera vita di Lou Reed sotto forma di una surreale e poetica intervista, costruita con un attento montaggio di brani dei suoi scritti, delle sue interviste e di tutte le testimonianze che di lui ci sono rimaste. Non mancano né aneddoti divertenti né episodi commoventi, in modo da coinvolgere e avvincere il pubblico, anche quello meno esperto.



Le scene recitate si alternano e si fondono a perfezione con i grandi successi di Lou Reed, sia coi Velvet Underground sia da solista, eseguiti dal vivo da una band composta da Daniele Bagni, Cesare Barbi, Alfonso De Prisco Nik Messori, e Matteo Zironi alla voce.

Vengono così riproposte tredici fra le sue canzoni ormai immortali, come “Sunday Morning”, “Heroin”, “Sweet Jane”, “Rock And Roll”, “Walk On The Wild Side”, “Satellite Of Love”, “Perfect Day”.

Il tutto è impreziosito dalla proiezione di video realizzati animando i suggestivi dipinti di Alice Prinzis, per un effetto ancora più memorabile.