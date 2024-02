Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un romanzo che ha davvero fatto l'Italia o, per meglio dire, ha fatto gli italiani. Raccontando la storia come un'inedita epopea degli umili che ci dice tantissimo sulla nostra storia, sul nostro carattere nazionale, sul cattolicesimo liberale dell'autore e sul senso di giustizia che, secondo Manzoni, deve valere per tutti, grandi e umili, vincitori e vinti. Sullo sfondo del principio cardine che informa di sé tutto il romanzo: il principio di autodeterminazione dell'individuo, della responsabilità individuale di ogni essere umano e del carattere imprescindibile della libertà di scelta: un messaggio di straordinaria attualità che il cattolico liberale Manzoni ci consegna attraverso le sue pagine immortali.