Alissa Peron, tra musica e buio all'auditorium Spira Mirabilis

Lo spettacolo è unico nel suo genere: un intenso atto unico in cui la voce narrante guida gli spettatori in un viaggio metaforico 'dentro sé stessi', mentre musiche al pianoforte e canzoni originali cullano ed emozionano il pubblico. Con lei, il giovanissimo Jacopo Giusti e le sue musiche al pianoforte e le sapienti narrazioni del noto doppiatore modenese Ruggero Andreozzi, da anni collaboratore di Laura Polato che invece firma ideazione, musiche e regia.

Lo spettacolo è in cartellone dal 2023 al Teatro Buio di Milano e arriva all’Auditorium Spira Mirabilis di Formigine grazie al supporto dell’associazione Four e del patrocinio del Comune di Formigine.



Alissa Peron, 33 anni, di Milano, è testimonial del progetto FOUR dys-lexis (La terza strada) che ha come obiettivo quello di accompagnare le persone nel proprio 'mondo', piuttosto che il contrario, per far esperire il buio e tutte le sue sfumature. In un'epoca dominata dal visuale, eliminare completamente questo senso accende gli altri e permette un ascolto più interiorizzato e profondo. Il Metodo Four, ideato da Laura Polato, celebra e mette in luce le straordinarie capacità di Alissa Peron. Nonostante la condizione di cecità, Alissa Peron è l’esempio di come il talento, l’impegno e la determinazione possano superare qualsiasi ostacolo. Dotata di orecchio assoluto, studia canto a Modena sotto la guida della Polato e flauto dolce al Conservatorio di Milano. Inoltre, è guida ufficiale di Dialogo nel Buio. Metodo Four sta lavorando alla produzione di una compilation di inediti e al lancio nel mondo musicale della giovane performer.



Crediti foto: Alissa Peron fotografata da Gaia Benedetti Perinetti