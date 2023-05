Arte in versi, a Senigallia premiate due poetesse modenesi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il concorso 'L'Arte in Versi”, ideato e presieduto dal poeta e critico letterario Lorenzo Spurio e organizzato dall’Associazione Culturale Euterpe di Jesi è noto per promuovere la creatività letteraria e per riconoscere le migliori opere poetiche e oltre ai premi da podio afferenti alle varie sezioni di partecipazione, assegna annualmente dei Premi Speciali (fuori concorso) rispettivamente 'Alla Carriera”, “Alla Cultura' e 'Alla Memoria”.La menzione d’onore per la partecipazione alla sezione “Sperimentazioni poetiche e nuovi linguaggi” arriva con un dittico poetico, ossia un’opera composta da due poesie, scritte dalle due autrici in un intreccio di emozioni condivise che ne creano il senso ultimo.Le due poetesse modenesi,hanno partecipato rispettivamente con le due poesie “Madre” che cattura l’essenza della nostalgia e dell’amore con grande profondità emotiva, e “Resta” che trasmette invece una sensazione di trascendenza e accettazione di fronte alle innumerevoli sfaccettature del nostro “Io”.'La menzione d'onore conferita loro rappresenta un importante riconoscimento della espressione poetica e dell’esperienza inclusiva della sperimentazione di nuove forme poetiche e di linguaggi al fine di condividere sensazioni ed emozioni inesprimibili in altro modo'.Grazie a questa iniziativa giunge quindi l’elogio ricevuto quest’anno dalle poetesse modenesi presso l’Auditorium San Rocco di Senigallia, oltre che al premio speciale “Alla Carriera” conferito a Nadia Cavalera alla presenza della Commissione di giuria presieduta dalla poetessa e giornalista Michela Zanarella.