Bologna, in scena 'Il mio peggior nemico' con Malandrino e Veronica

Roberto Malandrino e Paolo Maria Veronica sono Gino e Luca: due opposti che per una strana legge di fisica umana si attraggono fortemente. Due amici legati da una inossidabile amicizia pur non avendo nulla in comune, ciononostante uniti da una specie di subconscia ammirazione reciproca che spesso e volentieri si frantuma violentemente per poi miracolosamente rinsaldarsi come se nulla sia stato. È in questo gioco continuo di amore odio, di urla e risate, di ossessione e tolleranza che si svolge la storia de Il mio peggior nemico. Una storia basata sull'improvviso folle amore di Luca per una ragazza e l'intervento, come dire, 'pedagogico' di Gino per preservare questo amore. Regia di Piero Ferrarini, compagnia Teatroaperto / Teatro Dehon.Lo spettacolo va in scena sabato 22 e domenica 23 ottobre al teatro Dehon in via Libia a Bologna.