Canti isole remote al Castello di Montecuccolo con Benozzo e Bonvicini

tournée alle Isole Faroer , dove hanno presentato il Cd omonimo, uscito ai primi di novembre, eseguiranno canti provenienti da diversi territori (Irlanda, Galles, Bretagna, Isola di Man, Galizia, Isole Faroer, Inuit), in un viaggio sonoro in bilico tra terra e mare, tra ballate di balenieri e visioni sciamaniche, tra storie di addii e approdi temporanei in qualche faro o porto del mondo. Al centro della loro ispirazione resta sempre l’Appennino modenese, dove è stato anche registrato live il CD da cui nasce il concerto (al Lago Baccio, nel giugno di quest’anno), in un dialogo sempre presente tra territori in apparenza lontani.

Nel concerto, Benozzo, oltre che a cantare, suonerà l’arpa bardica, mentre Bonvicini, anche lui al canto, flauti, ciaramella, organetto e percussioni.



Nella loro ventennale collaborazione, Benozzo e Bonvicini hanno concepito e realizzato insieme vari progetti, tra i quali i CD In Tràpla. Poesie di Mario Stermieri (2008, libro-CD), Libertà l’è morta (2012), Ponte del Diavolo (2015), Un Requiem Laico (2016, insieme ai Fratelli Mancuso), Lambrusco e Champagne (2019), Cronache da un naufragio (2022, libro-CD). Hanno suonato insieme in diversi festival internazionali, inclusa una tournée in Canada nel 2015, invitati dall’Istituto Italiano di Cultura a Montreal per eseguire canti contro la guerra nel centenario del primo conflitto mondiale.



Il CD Song of the Remote Islands / Canto delle Isole Remote (2023), prodotto dalla casa discografica faroese Tutl Records, è stato sponsorizzato e finanziato dal Partnership Studies Group dell’Università di Udine, che ha all’attivo alcuni progetti sullo sciamanesimo e le culture native. Il concerto di Montecuccolo è organizzato dall’Associazione Terra e Identità.