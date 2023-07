Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il pubblico ha cantato a squarciagola per oltre due ore di concerto.La scaletta si è aperta con brani storici come “John Holmes (una vita per il cinema)”, “Cassonetto differenziato per il frutto del peccato” e “Servi della gleba”, per poi trasformarsi nella compilation dell'estate firmata EeLST tra “Discomusic”, “La terra dei cachi” e “Parco Sempione”. Non sono mancate le incursioni di Mangoni, gli sketch con il Trio Medusa (Radio Deejay, media partner, ha trasmesso l’evento in diretta) e l'intervento di Rocco Tanica che con “Amore Amorissimo” ha fatto commuovere il pubblico.Tra i protagonisti anche PizzAut e Tortellante, le realtà locali che si occupano di autismo.Hanno aperto la serata Pepp1, Viadellironia e Fabio Celenza, artisti selezionati da Elio e le Storie Tese.Parte del ricavato dei biglietti venduti per il Concertozzo verrà devoluto a Cesvi per sostenere Case del sorriso, un programma dedicato a bambini e giovani donne in situazione di emarginazione e disagio, finalizzato alla promozione e realizzazione dei loro diritti fondamentali. Il programma prevede luoghi fisici, le Case del Sorriso, in cui vengono erogati servizi, ma anche progettualità mirate a costruire percorsi di protezione e rendere le persone accolte artefici del proprio futuro. Attualmente Cesvi gestisce 5 Case del Sorriso in Italia e 7 nel mondo.