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Caselli, Dandini e Litizzetto per il Memoria Festival 2026 a Mirandola

Caselli, Dandini e Litizzetto per il Memoria Festival 2026 a Mirandola

Presentata oggi l'undicesima edizione. Dal 5 al 7 giugno spettacoli e riflessioni per esplorare il repporto tra ricordo e storia

2 minuti di lettura
Dal 5 al 7 giugno Mirandola ospita l’undicesima edizione: tre giorni di incontri, spettacoli e grandi nomi per esplorare il rapporto tra ricordo e storia.
Torna a Mirandola, dal 5 al 7 giugno, il Memoria Festival, che per l’edizione 2026 sceglie come filo conduttore il dialogo – complesso e sempre più urgente – tra ricordo e storia. Promosso dal Consorzio del Festival della Memoria con Mondadori Libri, il programma mette al centro il modo in cui interpretiamo il passato, lo raccontiamo e lo trasmettiamo. «La storia spiega, il ricordo restituisce», osserva Enrico Selva Coddè, presidente del Comitato scientifico, sintetizzando lo spirito della manifestazione.

 

L’edizione di quest’anno riunisce a Mirandola decine di ospiti provenienti da letteratura, scienze, filosofia, musica, cinema, economia e arti visive. Tra i nomi più attesi spiccano Caterina Caselli, Serena Dandini, Luciana Littizzetto, Enrico Brizzi, Marco Paolini, Walter Siti, Giovanni Grasso, Patrizia Caraveo, Antonio Calabrò, Davide “Boosta” Dileo e molti altri. Il Festival si sviluppa lungo cinque traiettorie tematiche che attraversano la ricerca storica, la memoria autobiografica, il rapporto tra passato e presente, le forme della narrazione e le trasformazioni introdotte dalle nuove tecnologie.

 

Proprio su questo fronte si concentra uno dei focus più attuali: Informazione, linguaggio e creatività al tempo dell’intelligenza artificiale, un ciclo di tre incontri che indaga come l’AI stia modificando parole, immagini e informazione.
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Alfio Ferrara e Giuseppe Antonelli dialogheranno sul rapporto tra linguaggio e tecnologie, Valentina Tanni e Silvia Camporesi esploreranno le nuove forme dello sguardo, mentre Donatella Della Ratta ed Eugenio Cau affronteranno il tema della propaganda digitale, delle fake news e dei meme.
Accanto a questi approfondimenti, il Festival propone un ampio ventaglio di incontri che spaziano dal pensiero umanistico rinascimentale alla memoria scientifica dell’universo, dalle fragilità della Generazione Z alle tensioni geopolitiche contemporanee, dal teatro civile alla storia del cinema, fino ai percorsi dedicati alla gastronomia, al design, alla musica e alle identità culturali. Non
mancano momenti spettacolari, come il racconto in musica Mozart e il fuoco della libertà e l’omaggio Lucio c’è! dedicato a Lucio Dalla.

 

Forte il legame con il territorio, con iniziative dedicate alla città di Mirandola, alla tradizione dell’Aceto Balsamico Tradizionale e a laboratori creativi che intrecciano memoria e manualità. Ampio anche lo spazio riservato ai più giovani, con letture, laboratori e giochi che trasformano la memoria in esperienza condivisa, grazie alla partecipazione di autori, illustratori e divulgatori.

 

Il programma completo consultabile in www.memoriafestival.it
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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