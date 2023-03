Cento vite in una, il volo poliedrico di Daniele Rubboli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Ciò che caratterizza gli avvenimenti privati e lavorativi è un connubio di curiosità, passione, intraprendenza, pertinace fermezza e talento. Questo energico zibaldone di qualità, unito all’amore, ha consentito a un singolo uomo di vivere cento vite in una.Daniele Rubboli è nato in centro a Modena a Guerra Mondiale quasi finita, ha vissuto nella Bassa quando ancora si refrigeravano i cocomeri tenendoli nel pozzo davanti a casa, è tornato a Modena e da qui se n’è andato vivendo di giornalismo e di teatro per 51 anni. Lungo le tappe che lo hanno visto a Ferrara, Bologna, Roma, Milano e Villabassa (Alta Val Pusteria) ha trovato il tempo di scrivere e pubblicare 60 libri tra i quali le prime biografie mai scritte del compositore napoletano Ruggero Leoncavallo e del violinista e direttore d’orchestra vercellese Luigi Arditi.Grazie ad Artestampa di Modena che gli ha pubblicato il libro “Lieti Calici”, tradotto anche in inglese, dove il vino è chiamato a testimone della storia stessa del Teatro Musicale, è stato chiamato a far parte dell’Accademia Italiana della Cucina e della Confraternita del Gnocco d’Oro. Sempre per Artestampa ha pubblicato la prima storia completa delle maschere italiane (“L’Italia delle Maschere”) e la biografia del tenore Nino Martini di Verona.