Concerti: a Modena la Quarta di Mahler senza direttore

Si terrà martedì 24 maggio alle 20.30 al Teatro Comunale Pavarotti-Freni il concerto dell’orchestra Spira mirabilis che eseguirà la Quarta Sinfonia di Mahler. L’appuntamento è presentato in collaborazione con GMI che al termine del concerto ha organizzato per il pubblico in sala una “Conversazione musicata con Spira mirabilis” per illustrare le caratteristiche e la storia della partitura appena eseguita (sarà necessario dotarsi di un biglietto supplementare di 1€). La Sinfonia, uno dei capolavori del repertorio orchestrale fra Otto e Novecento - per la durata di un’ora circa -, verrà eseguita eccezionalmente senza direttore ma secondo il progetto artistico di Spira mirabilis.Nata nel 2007 per volontà di alcuni giovani musicisti professionisti già attivi nelle più importanti realtà musicali europee, l’orchestra infatti dichiara di aver dato seguito all’esigenza “di creare uno spazio per lo studio approfondito della musica in cui condividere idee e imparare, al riparo dal ritmo frenetico del mondo musicale professionale.“La Quarta di Mahler - dicono ancora i musicisti - è un sogno che la Spira custodisce da sempre. Ispirata fin dalle prime note dal lied fanciullesco che la conclude, ci mostra il mondo filtrato dalle emozioni e dalle visioni di un bambino e per questo è infantile, grottesca, giocosa e dolcissima. Dedichiamo questa musica a tutti i bambini vittime delle guerre, a quelli che stanno scappando dall’abisso, o che ancora lo abitano, e alle loro famiglie.”BIGLIETTI 7-20 euro salvo riduzioni