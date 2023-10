Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Domenica 5 novembre spazio al progetto Dome la Muerte con la presentazione del disco El Santo (Go Down Records). Una colonna sonora tra Morricone e l'immaginario di Sergio Leone in chiave dark blues. Open act di Tommaso Varisco (folk blues). Tutte le info sulla pagina Facebook del Circolo Ribalta di Vignola (via Zenzano, 10).