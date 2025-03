Covid: quando la politica calpestò la dignità, anche della morte

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Mia mamma è morta tre volte per me. Prima, che morto in ospedale durante il Covid, abbiamo telefonato, non è stata possibile andarla a trovare. Secondo, è morta da sola. Terzo, non ho potuto accompagnarla. Che sono, invece, queste le dimensioni dell'erraurazione del lutto



Le parole del Vescovo di Modena, quindi, pongono un'importante riflessione sulla necessità di tutelare la dignità umana, specialmente negli ultimi istanti di vita. Non basta garantire il trattamento medico necessario per alleggerire il soffrire fisico, ma è altrettanto cruciale creare un ambiente in cui la persona possa sentirsi accompagnata e non lasciata sola nel momento finale. La morte, in questa visione, non è un evento da affrontare nel silenzio e nell'isolamento, ma un passaggio che richiede solidarietà, rispetto e umanità.



Il Vescovo di Modena, nella sua recente riflessione sulla morte, legata alla letteraha sottolineato un concetto fondamentale: la morte, se vissuta e condivisa con dignità, può rappresentare una speranza. Non solo sotto l'aspetto fisico, ma soprattutto spirituale, grazie al supporto dei familiari e a una dimensione collettiva che va oltre l'individualismo, in un contesto di accompagnamento che rispetta l'integrità della persona. Un aspetto che, nella sua visione, deve essere arricchito dal sostegno affettivo e dalla presenza di chi ama, così come dalla partecipazione di una comunità che condivide il dolore e la riflessione sulla transitorietà della vita. Elementi che aiutano anzi sono fondamentali per elaborare il lutto.

Questa riflessione sull'importante di una morte e di un accompagnamento alla morte nel rispetto della dignità e dell'integrità della persone, nella sua dimensione sia fisica che spirituale che che non può indurre ad una riflessione su quanto accaduto durante l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di COVID-19. In quel periodo, migliaia di persone, in particolare anziani e individui vulnerabili, hanno dovuto affrontare la morte in isolamento, lontani dai propri cari. Le normative sanitarie, giustificate dalla necessità di contenere il contagio, imponevano a chi si trovava in ospedale o nelle case di cura l'impossibilità di ricevere visite, creando un divario emotivo e psicologico tra le persone che nel caso di persone morenti si trasformano, per legge, in una disumanizzazione non solo della vita ma anche e soprattutto degli ultimi momenti della vita. Una morte forzatamente in solitudone non solo si è tradotta in una violenza per la persona morente ma soprattutto, con effetti anche sul lungo periodo sulla salute dei famigliari e la difficoltà, per non parlare dell'impossibilitw, di elaborare il lutto.Morire soli, per legge. E non solo nelle prime fasi della pandemia Ma anche in quelle successive nel 2021 e nel 2022. Una solitudine imposta da leggi che non ha riguardato soltanto il corpo, ma anche lo spirito, lasciando molti a fronteggiare la morte senza il conforto di un abbraccio, di una parola affettuosa o di un gesto di vicinanza che ne mitigasse il dolore.Nel corso della conferenza stampa di presentazione della lettera alla città in occasione della festa del santo patrono, è dedicata proprio alla dignità della morte, abbiamo chiesto al vescovo una riflessione anche sulla speranza, che si potrebbe trasporre sul piano di una spirituale esigenza, sul fatto che quanto successo durante l'ultima pandemia rispetto al tema della morte e del fine vita non si ripetaQuesta la risposta alla nostra richiestaVorrei sottolineare che in questo evento è stata sollevata una dimensione. Perché c'era la dimensione fisica e quella biologica, c'era il fisico e il biologico. C'era anche la dimensione affettiva, la dimensione spirituale che è stata superata. Non basta garantire il trattamento medico necessario per alleggerire il soffrire fisico, ma è altrettanto cruciale creare un ambiente in cui la persona possa sentirsi accompagnata e non lasciata sola nel momento finale. La morte, in questa visione, non è un evento da affrontare nel silenzio e nell'isolamento, ma un passaggio che richiede solidarietà, rispetto e umanità.Queste riflessioni ci invitano a una revisione profonda delle politiche sanitarie e legislative, affinché in futuro non si ripeta quella che può essere definita una vera e propria barbarie legislativa: quella di privare una persona della possibilità di vivere i suoi ultimi momenti di vita in compagnia dei propri cari. L'esperienza vissuta durante la pandemia, infatti, ha sollevato numerosi interrogativi sulla compatibilità tra le misure di contenimento del virus e il diritto alla dignità dei morenti. Sebbene fosse comprensibile l'esigenza di limitare i contatti per motivi sanitari, le modalità di applicazione di tali misure hanno portato a situazioni di estrema solitudine e sofferenza emotiva.Oggi, alla luce di questi eventi, è necessario interrogarsi su come trovare un punto di equilibrio tra la tutela della salute pubblica e il rispetto dei diritti individuali, specialmente in una fase tanto delicata della vita come quella della morte. La lezione che possiamo trarre dalle esperienze dolorose della pandemia è che la morte, per quanto inevitabile, deve poter essere affrontata con dignità, circondati dall'affetto dei propri cari e dalla solidarietà della comunità. Il sistema sanitario e le politiche pubbliche devono necessariamente evolversi, affinché ogni persona possa concludere la propria esistenza in modo sereno, rispettato e, soprattutto, accompagnato, senza che la solitudine diventi una condanna.In definitiva, la riflessione del Vescovo ci offre una visione della morte non come un momento da temere o da affrontare in isolamento, ma come un passaggio che può essere vissuto con speranza, dignità e amore, se accompagnato nel giusto modo. È una chiamata a non dimenticare l'importanza di essere presenti anche nei momenti più difficili, e a garantire che in futuro le politiche sanitarie rispondano non solo a esigenze tecniche, ma anche e soprattutto alla necessità di preservare la dignità della persona, anche quando la vita sta per concludersi.