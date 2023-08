Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













), Stefano Bonilauri, analista geopolitico ed editore di Anteo Edizioni. Modera Fabio De Maio del Circolo La Terra dei Padri.'Il Continente Africano è in fermento da alcuni anni ma negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un vero e proprio risveglio del sentimento anti colonialista che ha portato ad importanti rivolte interne, come quella che si è espressa con un colpo di stato militare nel Niger, appoggiato da una larga parte della popolazione. Dopo l'incontro a San Pietroburgo in Russia, a cui hanno partecipato le delegazioni di 49 stati, i leader africani si muovono verso la liberazione dal giogo del colonialismo europeo ed entrano attivamente nella lotta per un mondo multipolare - spiegano in una nota gli organizzatori -. Le potenze occidentali sembrano indecise tra minacce di intervento militare per salvaguardare i propri interessi neo-coloniali e tattica attendista, senza una posizione chiara e condivisa, mentre alcune nazioni confinanti con il Niger hanno proclamato la volontà di sostenere anche con l’invio di truppe il nuovo governo che ha deposto il presidente Bazoum'.