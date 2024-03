Dissidenza come necessità evolutiva della specie: il libro di Benozzo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Edizioni la Vela ). Si tratta di un piccolo libro visionario in cui confluiscono oltre vent’anni di ricerche filologiche e di dissidente militanza poetica dell’autore, che mette qui in relazione per la prima volta la propria rivoluzionaria teoria sulla nascita e l’evoluzione del linguaggio umano (secondo la sua teoria comparso già 3 milioni di anni fa con l’Australopiteco) con la propria convinzione che la poesia ha salvato e continuerà a salvare le nostre vite.La sterzata evolutiva della nostra specie, la sua vera e propria nascita, è da attribuire a quello che Benozzo definisce Homo poeta, scardinando volontariamente l’abituale terminologia e cronologia paletnologica.

Nella convinzione che Homo poeta preceda addirittura Homo loquens, cioè la comparsa del linguaggio stesso, e che ciascuno di noi sia poeta prima ancora di saper parlare, questo testo diventa anche un invito a una percezione nomade di noi stessi, per riscoprire lo stupefacente potere che ciascun individuo – in quanto creatura irripetibile, unica, libera e parlante – ha dentro di sé per produrre immaginario e creare continuamente nuovi mondi.



Un libro che ragiona sulle origini e sul destino della nostra specie e che si pone come un elogio di ogni anomalia e dissidenza rispetto alle leggi evolutive.



Il vero tema del libro è infatti proprio quello della dissidenza, intesa come qualità costitutiva di ogni individuo e come caratteristica che ha consentito alla nostra specie di evolversi. Un tema, questo, caro a Benozzo, che ne ha fatto quasi la parola d’ordine del proprio modo di vivere, sia come filologo che come poeta, e che lo ha portato a pagare più di una volta in prima persona, come conseguenza delle sue scelte non allineate (di recente, come noto, è stato anche uno dei due soli docenti universitari italiani sospesi per non avere accettato le norme sul Green Pass). La dedica del libro parla chiaro: nelle prime pagine, infatti, Benozzo dedica questo lavoro “alle ribelli e ai ribelli che hanno lottato e stanno lottando in questi anni di non senso, ciascuno nei suoi modi preziosi e unici”.