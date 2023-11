Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

) che sarà presentato in anteprima dal 7 al 13 dicembre a Maranello nell’Auditorium Enzo Ferrari e al cinema Victoria e nella multisala Raffaello di Modena, anticipando l’uscita nazionale del 14 dicembre. Il film del regista quattro volte candidato all’Oscar, vedrà in pole position i luoghi iconici di Enzo Ferrari, dove il film è stato girato.'Ferrari' racconta l’affascinante quanto spietato mondo delle corse automobilistiche degli anni Cinquanta, ma rivela anche gli aspetti più intimi e personali di uomo diventato una leggenda senza tempo e un’icona mondiale.Il candidato all’Oscar Adam Driver è Enzo Ferrari; accanto a lui Penélope Cruz nel ruolo della moglie Laura, Shailene Woodley in quello di Lina Lardi, Patrick Dempsey e Jack O'Connell nei panni rispettivamente dei piloti Piero Taruffi e Peter Collins. Nel cast anche Sarah Gadon (Linda Christian) e Gabriel Leone, che interpreta il giovane e ambizioso pilota Fon De Portago.