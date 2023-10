Francesco Benozzo e Fabio Bonvicini in tournée alle Isole Faroer

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nell’album, Benozzo, oltre alla voce, suona l’arpa celtica e l’arpa bardica, mentre Bonvicini, oltre alla voce, suona flauti, organetto e percussioni. Al centro dell’ispirazione dei due musicisti resta comunque l’Appennino modenese, dove è stato anche registrato live il CD da cui nasce il concerto (in una session live al Lago Baccio, nei giorni del solstizio d’estate del 2023), in un dialogo sempre presente tra territori in apparenza lontani. L’album è stato cofinanziato dal Comune di Udine e dall’Università degli studi di Udine, dove ha sede un importante master internazionale dedicato alle tradizioni native e allo sciamanesimo.Nella loro ventennale collaborazione, Benozzo e Bonvicini hanno realizzato insieme i CD In Tràpla. Poesie di Mario Stermieri (2008, libro-CD), Libertà l’è morta (2012), Ponte dei Diavolo (2015), Un Requiem Laico (2016, insieme ai Fratelli Mancuso), Lambrusco e Champagne (2019), Cronache da un naufragio (2022, libro-CD). Hanno suonato insieme in diversi festival internazionali, inclusa una fortunata tournée in Canada nel 2015.