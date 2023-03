Frigidaire, storia della rivista di cultura alternativa al Ribalta di Vignola

Frigidaire nasce nel 1980 e diventa subito un riferimento per il pubblico 'alternativo' di quegli anni. La fondarono Vincenzo Sparagna, Stefano Tamburini e Filippo Scozzari. 'La rivista più rivoluzionaria di tutti i tempi' ha sempre avuto il merito e la capacità di raccontare la società utilizzando i linguaggi più disparati, dal fumetto al reportage. Tante le firme di talento, impossibile non citare due riferimenti assoluti come Andrea Pazienza e Massimo Mattioli.

