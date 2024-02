Giovani in biblioteca: progetto del Comune di Pavullo finanziato dal governo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Comune di Pavullo si aggiudica un altro bando e viene premiato direttamente dalla Presidenza

del Consiglio dei Ministri: il progetto sviluppato dalla Biblioteca Comunale G.Santini “PASSO UNO:

un piede nel passato e lo sguardo nel futuro” è stato ufficialmente approvato e finanziato dal

Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale!



In occasione delle celebrazioni dell’Anno Europeo dei Giovani, il Dipartimento delle Politiche

Giovanili e il Sevizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva pubblicato

il bando “Giovani in Biblioteca”, finanziato con un importo totale di 12milioni di euro, che mirava a

sostenere progetti volti a favorire e sostenere la realizzazione di spazi di aggregazione destinati

alle giovani generazioni nei quali promuovere attività ludico-ricreative, sociali, educative, culturali e

formative, per un corretto utilizzo del tempo libero. Tra i 130 progetti approvati risulta anche quello

presentato dalla Biblioteca Comunale di Pavullo che ha ottenuto un finanziamento dall'importo

complessivo di 139 mila euro, 30mila dei quali previsti come cofinanziamento da parte del

Comune.



“E’ un risultato davvero straordinario, ci aspettavamo un esito positivo perché sapevamo che il

progetto presentato era di grande valore ma sapevamo comunque che ottenere un finanziamento

a livello nazionale risultava essere una grande sfida. Per questo siamo estremamente soddisfatti

del traguardo raggiunto e per questo vanno ringraziati i tecnici della Biblioteca comunale e tutti i

partner che hanno aderito al progetto” ha commentato l’Assessore alla Cultura e ai Sistemi

Bibliotecari Daniele Cornia. “Nei prossimi 18 mesi la Biblioteca e il Palazzo Ducale di Pavullo si

animeranno quindi con percorsi artistici e laboratori culturali che, anche grazie al nuovo orario di

apertura al pubblico della biblioteca, esteso di 40 ore settimanali, unito ad un ricco calendario di

proposte gratuite e aperte a tutti, porteranno la Biblioteca G.Santini a diventare ancora di più un

punto di riferimento per i giovani del territorio e per tutta la cittadinanza.”



Il progetto “PASSO UNO: un piede nel passato e lo sguardo nel futuro” realizzato grazie alla

professionalità della dott.ssa Claudia Chiodi, referente della Biblioteca, che ha ideato, scritto e

presentato il progetto vedrà la partecipazione di una ricca partnership, hanno infatti collaborato

insieme al Comune di Pavullo: l' Associazione di promozione sociale Insolita, l'Associazione

culturale Ottomani, il Museo Ebraico di Bologna e Ater Fondazione, in qualità di ente gestore del

Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri.



Le attività finanziate prevedono: un corso teorico-pratico sul linguaggio audiovisivo, che sarà

suddiviso in vari moduli, condotto dalla video maker Valentina Arena dell'Associazione Insolita, che

avrà un peso molto importante nella progettualità; un laboratorio di cinema d'animazione condotto

dall'Associazione culturale Ottomani; attività di coworking e attività di gaming. Inoltre per ogni

attività sono previste delle proiezioni al Cinema Teatro Mac Mazzieri sia rivolte alle scuole che alla

cittadinanza.



Il progetto si aprirà con un percorso di arte partecipata denominata “Eppure sei così piccolo ma

indimenticabile” ideato da Giorgia Valmorri che ha come obiettivo quello di realizzare un “museo

sentimentale” che porterà alla realizzazione di una mostra negli spazi dei sotterranei del Palazzo

Ducale di Pavullo, con la curatela di Silvia Petronici, nell'autunno 2024.

L'evento pubblico di presentazione del progetto “PASSO UNO: un piede nel passato e lo sguardo

nel futuro” si terrà venerdi 1 marzo alle ore 18.30 presso la Galleria dei Sotterranei di

Palazzo Ducale e il giorno successivo, sabato 2 marzo dalle ore 10 alle ore 13, sempre nella

Galleria dei Sotterranei, si terrà il primo di otto appuntamenti a cadenza mensile dove la

cittadinanza potrà donare un proprio oggetto personale che entrerà a far parte della mostra di arte

partecipata