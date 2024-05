I Puritani di Bellini per il Belcanto Festival

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E poi Luca Tittoto sarà Sir Giorgio; Andrea Pellegrini, Lord Gualtiero Valton; Matteo Macchioni, Sir Bruno Roberton. Due le recite in programma al Teatro Comunale Pavarotti-Freni: venerdì 10 maggio 2024 alle ore 20.00 e domenica 12 maggio 2024 alle ore 15.30.



La messinscena dei Puritani sarà preceduta da Invito all’Opera, un incontro di presentazione a ingresso libero, condotto dal musicologo Marco Beghelli, che si svolgerà mercoledì 8 maggio 2024 alle ore 18.30 nel Ridotto del Teatro (ingresso da via Goldoni 1). La presentazione è realizzata in collaborazione con l’associazione Amici dei Teatri Modenesi.



Un omaggio al belcanto non poteva che passare attraverso uno dei titoli chiave di questo repertorio: I puritani, ultimo capolavoro del catalogo belliniano, rappresenta infatti un’apoteosi del belcanto nel senso stretto del termine, con il suo lirismo espansivo, la cura esemplare nella costruzione della melodia, la ricerca della purezza del suono, l’instancabile varietà dei motivi musicali, in una cornice drammaturgica che è un intreccio teatrale densissimo e intrigante sullo sfondo della storia inglese del diciassettesimo secolo, al tempo delle lotte tra seguaci di Cromwell e partigiani degli Stuart.



Alla prima rappresentazione, che si svolse al Théâtre de la comédie italienne di Parigi il 24 gennaio del 1835, il successo fu clamoroso: gli annali raccontano che alla celeberrima ‘Scena della pazzia’ tutto il teatro si commosse fino alle lacrime, mentre sul “Suoni la tromba e intrepido” si ebbe un’esplosione di fanatismo patriottico, «tutte le donne sventolavano i fazzoletti, e gli uomini agitavano i cappelli in aria». Poco frequentato nei cartelloni dei teatri lirici, proprio a causa delle difficoltà tecniche insite nella scrittura vocale, questo titolo ha da sempre attratto i più grandi cantanti di ogni tempo. Tra questi anche Mirella Freni e Luciano Pavarotti, che ne hanno regalato delle interpretazioni magistrali.