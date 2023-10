Il Dogman di Besson conquista Modena, l'abbraccio dei fans al Victoria

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Per un film del genere più che un attore ci vuole un partner. Scoprimmo di avere sentimenti comuni rispetto a vari temi, di avere vissuto una infanzia simile. Io a 4 anni avevo un cane, anche lui, e anche lui come me aveva un cane. Eravamo accumunati anche dall'avere una vita piuttosto solitaria. Solo dopo il terzo pranzo e dopo essermi accertato (e qui sorride), che pur venendo dal Texas non votava Trump, gli chiedi se gli piacevano i cani, mi disse 'certo' e e di fatto gli svelai il copione. Lo lesse e mi disse che per un film così volevano sei mesi per prepararsi. Capii allora che era la persona giusta. Aveva capito. Perse 21 chilogrammi e iniziammo le riprese'.

Nel suo racconto e nella sua semplicità, anche di quell'inglese che il suo accento rende facile da capire, Besson incanta il pubblico, snocciolando aneddoti. Come quello, molto importante e a tratti incredibile, relativo al non incontro tra l'attore proatagonista e la psichiatra. Evitai di farli incontrare. Una delle scene principali, dell'incontro tra loro due, con lui con il vestito rosso da diva, è venuta al primo colpo e loro era la prima volta che si incontravano.



Poi, sollecitato da una domanda del pubblico sul rapporto tra i registi e su possibili rivalità, Besson ha spiegato che non c'è rivalità. Ognuno sa fare cose che nessun altro potrebbe fare. Per il resto siamo amici'. Qui un altro aneddoto. Alcuni fa Matteo Garrone, per me uno dei più grandi registi italiani degli ultimi 10 anni, aveva fatto un film che si chiamava così: Dogman. Esattamente come quello che avrei voluto realizzare. Gli telefonai e gli chiesi se fosse stato un problema per lui e visto che era per me disse che era tutto ok'.



Gi.Ga.