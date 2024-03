Il labirinto invisibile: il fumetto di Tralli ambientato a Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il labirinto invisibile' è una storia di avventura e mistero, in cui il protagonista, Abel Ironheart, deve affrontare una minaccia che affonda le sue radici in un lontano e oscuro passato. La storia è ambientata a Modena, città natale di Tralli e Ghiddi, e si avvale della collaborazione di alcuni amici del compianto editor, tra cui Lorena Rubbiani, Marco Bertulu e Paolo Berni.Abel Ironheart, è alle prese con una nuova minaccia. Una misteriosa pergamena, ritrovata nel magazzino di un museo, ha scatenato una spirale di pericoli e paure.Ironheart interviene per salvare la vita di una giovane archeologa, Claudia, e insieme a lei deve cercare la soluzione di un insondabile enigma.

Ironheart e Claudia si troveranno proiettati in un vortice di insidie e misteri provenienti da un lontano e oscuro passato.

'Il labirinto invisibile' è un albo imperdibile per tutti i fan di Ironheart e del fumetto italiano. È una storia appassionante e coinvolgente, che saprà conquistare il cuore dei lettori.



Franco Tralli ha superato l’età dei sogni e delle grandi speranze, quindi ha deciso che la vita è troppo breve per prenderla troppo sul serio e fa del motto “guardiamoci intorno e rilassiamoci” il suo stile di vita.

Guardando al suo passato segnala che nel 1983, insieme ad Auro Miselli, scrive e partecipa al team di illustratori del primo gioco di ruolo in lingua italiana: I Signori del Caos, edito dalla black out editrice.

Rimanendo negli anni ’80, ha disegnato, su testi di Ardinos, Le storie di Lui, Dixie Kennedy più qualche altra storia senza personaggio fisso pubblicate dal 1985 sulla rivista Casablanca, sempre della Black Out Editrice.

Nel 1995, insieme a Stefano Lusardi, ha ideato il personaggio di Ironheart che ha visto la luce nelle edicole italiane per i tipi del Marchio Giallo Editore.

Ha per lungo tempo diretto, per diletto, una casa editrice dalla quale ha ricevuto poco danaro, ma molte soddisfazioni; aveva smesso di disegnare da tanto, ma ora, i casi della vita, gli hanno dato l’onere e l’onore di scrivere e disegnare un reboot di Ironheart che spera di finire prima che la pigrizia e la demenza senile glielo impediscano.