Improvvisazione, rumore ed elettronica: Mopcut presentano album Jitter

Giovedì 19 gennaio alle 19.30, sul palco del Centro di Ricerca Musicale/Teatro San Leonardo di Bologna in via San Vitale 63, il trio Mopcut si esibisce in prima italiana per presentare l’album Jitter.Il trio è formato da Lukas König alla batteria, al sintetizzatore e voce, Julien Desprez alla chitarra elettrica e Audrey Chen, che sovrappone i suoni dei suoi sintetizzatori analogici con voci estatiche improvvisate. Secondo i tre musicisti lo stile mopcut è «popolare per tutte le età, i sessi e le generazioni. Improvvisazione, rumore e ritmi elettronici funzionano bene come sottofondo per il mopcut».Oltre a esibirsi come solista, le collaborazioni di Audrey Chen (USA) includono il duo vocale di lunga data con l’artista londinese Phil Minton (assieme al quale si è esibita anche ad AngelicA Festivak nel 2017), e duetti con la turntablist newyorkese Maria Chavez, con il chitarrista francese Jean-Yves Evrard, con il trombonista norvegese Henrik Munkeby Nørstebø e un progetto di collaborazione con l’artista concettuale tedesco John Bock.Evolvendosi tra sound art, performance e improvvisazione musicale contemporanea, il lavoro di Julien Desprez (Francia) è oggi incentrato su tutte le domande che esistono all’interno di uno spazio scenico, attraverso il corpo, lo spazio, la vista e la luce, ma dove il suono rimane il pilastro centrale. Ha suonato con Charlie Haden, Mats Gustafsson, Jeanne Added, Edward Perraud, Thomas Depourquery, Rob Mazurek, Jeff Parker, Gilles Coronado e molti altri.Lukas König (Austria) ha suonato con una varietà di artisti internazionali come Reggie Washington, Briggan Krauss, Malcolm Braff, Jorge Sánchez-Chiong, David Murray, Wolfgang Mitterer, Shahzad Ismaily. Oltre ad esibirsi con band come Kompost3, 5K HD, Koenigleopold e altri progetti con sede a Vienna, ha sviluppato il concept da solista KŒNIG, che combina simultaneamente batteria, sintetizzatori e cantato rap per una performance dal vivo che si situa tra hip-hop e rumore.