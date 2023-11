Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La giovane scrittrice sarda descrive in modo ampio e accurato, come le élite mondialiste vogliono riprogettare il Mondo occidentale, attraverso prima di tutto la riprogrammazione dell’uomo. Il Transumanesimo altro non è che il loro strumento ideologico ispirato a delle visioni distopiche, che vuole corrompere nel profondo le coscienze e orientare l’uomo prima e la società poi, verso il loro più grande desiderio: il controllo totale sulle masse ibridando l’essere umano redendolo amorfo e privo di identità sociale, sessuale e culturale - si legge nella nota di Kairos -. L’autrice, ben conscia del fatto che l’argomento è tanto vasto quanto profondo, accompagna il lettore dentro questo universo attraverso una forma narrativa fluida e facilmente decifrabile. Ne consegue una lettura sciolta e scorrevole, descrivendo le origini filosofiche e spirituali del fenomeno con accostamenti che spaziano dalla letteratura alla politica'.Alla presentazione, oltre che l’autrice, sarà presente la professoressa Silvia Guerra docente di Filosofia presso il liceo Corni di Modena. Ritrovo alle 19:30 con aperitivo e a seguire alle 20:30 inizio presentazione. Modera Davide Guerzoni dell’associazione Kairòs.