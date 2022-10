La Fotografia nell’Arte Contemporanea tra installazioni e graffiti

La fotografia viene solitamente utilizzata per documentare e tenere traccia della quotidianità, ma da ormai 100 anni questo linguaggio è anche considerato a tutti gli effetti Arte; basti pensare a tutti quei fotografi che oggi sono unanimemente considerati artisti: da Man Ray a Ghirri, da Brassaï a Franco Vaccari, passando per La Chapelle, Cartier Bresson o Robert Capa. Ci sono poi casi nei quali la fotografia rappresenta l’unico modo per poter “conservare”, esporre e commercializzare opere effimere, come le performance, realizzate in spazi pubblici o privati. In questo caso l’artista chi è: il fotografo o l’autore dell’opera ritratta?Prosegue l’indagine di Urbaner sulle controculture con questo incontro incentrato in modo particolare sul rapporto tra Fotografia e Arte Contemporanea.Ne parleranno due importanti curatori giovedì 13 ottobre alle 18.30, presso OvestLab a Modena: Daniele De Luigi di FMAV - Fondazione Modena Arti Visive e Robert Kaltenhauser, tra le altre cose autore della pietra miliare “Art Inconsequence”, moderati da Simone Ferrarini e Pietro Rivasi.L'evento è organizzato da Urbaner negli spazi di OvestLab, in via Nicolò Biondo 86 a Modena. L’incontro è stato inserito tra quelli riconosciuti dall’ordine degli architetti per il conseguimento di crediti formativi, ( link ).