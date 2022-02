La vita spericolata fa bene: Vasco compie 70 anni

Soffia su settanta candeline oggi Vasco Rossi. Nato a Zocca il 7 febbraio 1952, è l'icona musicale che unisce ribellione e romanticismo, con all'attivo 34 album, di cui 18 in studio, 11 dal vivo e 5 raccolte ufficiali, oltre a due EP e un'opera audiovisiva, per un totale di 191 canzoni. Sono 40 milioni i suoi dischi venduti da quando, nel 1978 ha iniziato con il suo primo album, '...Ma cosa vuoi che sia una canzone…', uscito in sole 20.000 copie, commercializzato nelle sole Emilia Romagna e Lombardia. Da lì è arrivato ad essere il primo artista italiano per numero di copie vendute nel decennio dal 2010 al 2019: con gli album 'Vivere o niente' e 'Sono innocente' ha guadagnato il primo posto nella classifica degli album più venduti in Italia rispettivamente del 2011 e del 2014, con il record di primo in classifica degli album più venduti in Italia in cinque differenti decenni da quando l'album 'Siamo qui' è giunto in vetta alle classifiche nel 2021.Nella sua carriera Blasco ha riempieto stadi enormi esibendosi in più di 800 concerti, con il record mondiale di spettatori paganti in un concerto solista: 225.173 al Modena Park 2017.Tanti i riconoscimenti, tra cui il Premio Nazionale de 'Il Paroliere' per la canzone 'Ogni volta' nel 1982, la Targa Tenco per il miglior album 1998 con 'Canzoni per me', il Premio Lunezia in qualità di Poeta del Rock per la canzone 'Quanti anni hai' nel 1999, il Nastro d'argento alla migliore canzone originale per 'Un senso' e la laurea honoris causa in Scienze della comunicazione alla IULM di Milano nel 2005, il Premio Fernanda Pivano nel 2006, il Nettuno d'oro e il Premio Tenco per la carriera nel 2020.