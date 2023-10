Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il libro ripercorre la nascita della Repubblica Italiana e la difficile battaglia per l'autonomia della nostra Nazione, nel particolare contesto della 'sovranità limitata' in cui le classi dirigenti italiane hanno operato dal dopoguerra.Il testo racconta l'azione di personalità come Enrico Mattei, Aldo Moro, Bettino Craxi che tentarono di porsi al servizio dell'interesse nazionale, nel difficile periodo della guerra fredda e della cosidetta 'strategia della tensione' che alimentò terrorismo e stragi le cui responsabilità restano tutt'ora coperte.L'ingresso all'incontro, promosso da La Terra dei Padri, è libero.