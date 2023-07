L'omicidio di don Talè: venerdì la presentazione del libro a Guiglia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Don Ernesto e Maria, uccisi vilmente a tradimento, sembravano dimenticati perfino dopo la morte; ma il ricordo buono della loro vita, raccolto da alcune persone e trasformato da Giovanni Fantozzi in una ricerca accurata e appassionata, alla fine ha prevalso. Grazie alle persone che hanno mantenuta viva la memoria di don Ernesto e di Maria, grazie all'editore che ha creduto in questo progetto, grazie soprattutto all'autore che, con questo libro, ha dato un contributo alla restituzione della verità e della giustizia'. Con questo messaggio il vescovo di Modena Erio Castellucci interviene sulla storia di don Ernesto Talè e Maria Belleni, riscoperta in un recente libro di Giovanni Fantozzi Il volume verrà presentato venerdì 4 agosto alle 20.30 al Castello di Guiglia a dialogare con l'autore il direttore de La Pressa, Giuseppe Leonelli.'L'omicidio di don Ernesto Talè e Maria Belleni.

Castellino di Guiglia 12 dicembre 1944' è qualcosa di più di un semplice volume storico. Con questo libro lo studioso modenese Giovanni Fantozzi apre porte e finestre su un delitto del periodo bellico dimenticato e sinora coperto di dubbi e mezze verità che offuscavano la memoria delle vittime completamente innocenti e non davano conto delle responsabilità (sancite dalla Corte d'Appello di Bologna) degli assassini e dei mandati. Il parroco di Castellino Don Ernesto Talè e la sua domestica Maria Belleni vennero uccisi nella notte tra l'11 e il 12 dicembre del 1944 a Castellino di Guiglia. Il fascicolo processuale rinvenuto dallo stesso Giovanni Fantozzi presso la sezione istruttoria della Corte d'Appello di Bologna parla chiaro: si trattò di un assassinio commissionato da Ida Bertinelli e dal figlio Odorardo Solfanelli, che con la famiglia conducevano a mezzadria il podere parrocchiale di Castellino, ed eseguito materialmente da cinque partigiani comunisti: Celestino Lambertini, Luigi Mazzoni, Luigi Dozzi, Mario Dozzi e il capobanda Luigi Nervuti.