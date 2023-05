Manualmente: pezzi unici in mostra a Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Posta all’interno del contesto del Motor Valley Fest, la mostra vede protagonisti pezzi unici provenienti dal mondo artistico della ceramica, della moda e dei motori, in un dialogo interdisciplinare che mette in luce la materia, l’artigianalità del lavoro svolto a mano sottolineando l’approccio più artistico che stimola la creatività dell’artista.In occasione del weekend del Motor Valley Fest, la mostra farà inoltre da cornice per la presentazione di interessanti libri di autori locali. Domani, venerdì 12 maggio alle 18, Clemente Ingenito, ex pilota di marina e oggi pilota civile, presenterà il suo libro “Piloti di se stessi. Qualsiasi obiettivo ambizioso si raggiunge con un primo passo: decidere di mettersi in gioco”, seguito, sabato 13 maggio alle 18, dalla presentazione del libro “L’Altra Terra dei Motori” di Alessandro Socini.