Modena, al via 'Assedio 2023. Controculture e spazio pubblico'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'evento, che si svolgerà presso gli spazi dell’ex ospedale Estense di Modena, è a ingresso gratuito e aprirà al pubblico sabato dalle 10 alle 20 e domenica dalle 10 alle 19. Saranno presenti più di trenta espositori, dall’Italia e dall’estero.

Tra gli espositori presenti, i modenesi D406, Layday, Medulla, Mo’ Better Football, Officina Typo e Studio Tape; oltre a A Star Bene Jeans, Andrea Ceresa, Archivio QUASI!, Backyard Parking, Club27, Confusion Magazine, Debatable Publishing, Fotta, Frankenstein Magazine, I Graffiti di Venezia (con Lineadacqua ed Editoriale Programma), I Vandalotti, Jens Besser, Cargobikemuralist, Lazy Dog press, Lino Ganci, Mad About Rails, MTTC PRESS, NEXTSTEPS21, Press Press, Red Star Press, Sali e Tabacchi Journal, ShowDesk Edizioni, Telling Cities, e molti altri. Presentazioni specifiche, talk ed elenco completo degli espositori su assedio.urbaner.it



Sono 2 i principali eventi collaterali di Assedio 2023: dalle 19 presso Hobo Spazio Urbano in via Carteria 104 a Modena, l’inaugurazione della mostra personale dell’artista Alonso Alcalde dal titolo “I am not what I own, I am what I live”. Dalle 21 presso La Tenda, Viale Molza angolo Viale Monte Kosica a Modena, si prosegue con Assedio@La Tenda, serata musicale organizzata da La Tenda in collaborazione con Assedio. Concerti live delle band The Secret, Bobson Dugnutt + guest. Nel mentre, prosegue la mostra “Ultras” con le fotografie di Andrea Rigano, iniziata lo scorso 20 novembre e visibile fino al 4 dicembre nello spazio pubblico della città di Modena. In viale Monte Kosica, lato Stadio Braglia, e sul cavalcavia Cialdini lato rotatoria con via delle Suore.

Stefano Soranna