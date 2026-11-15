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Modena, alla Lokomotiva 48 due serate tra impegno civile, ambiente e diritti

Modena, alla Lokomotiva 48 due serate tra impegno civile, ambiente e diritti

Il 19 e 20 novembre, due appuntamenti dedicati alla denuncia del mobbing sul lavoro e alla salvaguardia degli alberi

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Giovedì 19 novembre, alle 19, il Lokomotiva 48, via Nicolò dell'Abate, 48 a Modena, ospita la scrittrice parmigiana Katia Savi per la presentazione del libro "Ancora viva. Storia di un mobbing invisibile", pubblicato nel marzo 2026. Un'opera che racconta il percorso di sofferenza e rinascita di una donna vittima di abusi psicologici e isolamento sul posto di lavoro, accendendo i riflettori su una forma di violenza spesso silenziosa. A moderare l'incontro sarà Sara Squarcia.

Venerdì 20 novembre, alle 20.30, spazio all'ambiente con la proiezione di "Guerra agli Alberi", documentario della naturalista ed etologa Linda Guerra (nella foto), docente di Scienze Naturali e divulgatrice scientifica, da anni impegnata nella difesa degli animali e della natura. Il documentario si sviluppa attorno a due temi fondamentali: la denuncia degli abbattimenti degli alberi e delle criticità nella gestione del verde, con particolare attenzione alle conseguenze ambientali di queste pratiche; e la scoperta dell'affascinante mondo degli alberi, attraverso curiosità scientifiche e aspetti poco conosciuti della loro biologia, del loro funzionamento e della loro importanza per gli ecosistemi. Un viaggio tra denuncia e conoscenza, che invita a superare l'idea degli alberi come semplici elementi decorativi del paesaggio, riconoscendone il valore ecologico e il ruolo indispensabile per la vita. Al termine della proiezione, Linda Guerra dialogherà con il giornalista e direttore artistico del Nonantola Film Festival Gianluigi Lanza, approfondendo i contenuti del film e offrendo al pubblico un'occasione di confronto sulla tutela del patrimonio arboreo.

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