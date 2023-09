Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'L'evento è stato intitolato 'InCanto' e vuole essere un tributo alla bellezza e alla nostra capacità bambina di incantarsi davanti ad essa, di provare meraviglia e di stupirsi. La buona musica è arte e ogni forma di arte è bellezza che regala alte vibrazioni ed energie positive alle nostre giornate. È questo uno dei principali obiettivi che intendiamo perseguire in ogni nostra scelta condivisa con il Gruppo Modena, una realtà che oggi conta più di 1200 membri - si legge in una nota -.Il GM nasce a febbraio del 2021 dall'esigenza di un insieme di persone per lo più sconosciute tra di loro, ma accomunate da un'unità di intenti e di valori: quella di fare valere i propri diritti e di rimanere umani, mantenendo accesa quella fiamma che ci consente di conoscere e riconoscere la nostra capacità creativa e orientarla alla costruzione del mondo che vorremmo. Siamo convinti che in questo l'arte possa avere un ruolo fondamentale. Possiamo manifestare la nostra arte ogni volta che siamo liberi di esprimerla e l'incontro con Povia, artista sempre coerente, senza filtri e dalla spiccata umanità, ci dimostrerà che questo è sempre possibile, nonostante tutto'.Povia con il suo ultimo 'Sanidimentetour' sta portando il suo messaggio dal nord al sud Italia raccogliendo decine di migliaia di spettatori.Per partecipare è richiesta l'iscrizione scrivendo il proprio nome e cognome e quelli degli eventuali accompagnatori alla mail gmgruppomodena@proton.me.L'entrata è a offerta libera e consapevole.Il ricavato verrà devoluto agli alluvionati della Romagna per il tramite dell'associazione Kairos che già tanto si è adoperata nei mesi scorsi per portare aiuti diretti in quelle zone.