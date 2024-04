Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Gli orrori dell'occupazione militare degli eserciti dell'Asse nei territori sovietici, non sono mai scomparsi dalla memoria dei popoli russi, mentre in Europa occidentale il sacrificio di milioni di cittadini sovietici nel secondo conflitto mondiale è stato progressivamente archiviato sino a sparire dai libri di storia. Proiettare il film di Klimov oggi, in un contesto che vede l'Europa orientale nuovamente teatro di un conflitto militare e che rischia di assumere dimensioni globali, ha un significato preciso: la necessità del raggiungimento di una pace duratura e la normalizzazione dei rapporti tra l'Unione Europea e la Federazione Russa' - afferma l'Associazione Culturale Russia Emilia-Romagna in una nota.