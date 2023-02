Modena, Fabrizio Tavernelli complesso live domenica al Cotton Club

Oltre ai brani estratti dall’ultimo album “Algoritmi” ottimamente recensito dalla stampa musicale, una selezione dei precedenti album con sconfinamenti nel repertorio degli AFA, la band di Tavernelli degli anni ’90 che fece parte de I Dischi del Mulo / Consorzio Produttori Indipendenti la factory discografica di Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni (CCCP/CSI). “Algoritmi” è il sesto album di Fabrizio Tavernelli uscito per Consorzio ZdB/Radio Rossa/Lo Scafandro.⁣Consigliata prenotazione tavoli (059 872 1529). Ingresso con tessera ARCI. Per i primi 10 ingressi il nuovo album 'Algoritmi' in omaggio (o altro titolo a scelta)Cantautore emiliano, artista poliedrico, cantante, produttore, musicista e scrittore.Tavernelli è attivo fin dalla giovane età negli anni ’80 con En Manque D’Autre e dal ’93 al 1999 con gli AFA (Acid Folk Alleanza) con i quali incide diversi album dal crossover all’elettronica per la Sugar di Caterina Caselli e Dischi del Mulo/Consorzio Produttori Indipendenti . E’ l'ideatore nel 1995 dell’evento “Materiale Resistente”, rilettura moderna di canti della Resistenza. Attualmente è impegnato in veste solista con una serie di devianti canzoni d’autore. Tre gli album incisi per l’etichetta personale Lo Scafandro: “Oggetti del Desiderio”, “Volare Basso” e il visionario “Fantacoscienza” un viaggio nello spazio interiore. Segue poi “Infanti” un disco incentrato sul coinvolgimento dei bambini nelle guerre mediatiche . Nel 2020 “Homo Distopiens” un concept sulle odierne distopie.⁣