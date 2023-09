Modena, inaugurazione di Walk the line: personale di Albertism

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Per Marc Augè, la ferrovia come le stazioni sono un non luogo, una terra di mezzo abitata solo transitoriamente. Per Albertism la ferrovia è una meta, è il luogo intimo che abita fin dall'adolescenza, che chiama casa. Per Albertism la ferrovia è un campo di ricerca, la fonte da cui attinge emozioni, visioni e materiali. Ogni elemento del suo lavoro è plasmato per restituire al di fuori le suggestioni di quell'ambiente, in forma di immagini e di installazioni. Vivere la ferrovia come luogo d'elezione significa far parte di una nicchia ristretta che sviluppa un'affezione per le superfici metalliche, per i sassi e per il rumore che producono sotto i passi, per il legno brunito dalla polvere e dal grasso, per il suono stridente dei treni che frenano e per i loro sbuffi improvvisi.I treni, mezzi imponenti che tutt'ora ci affascinano, sono il vettore della ricerca di Albertism, il motivo della sua presenza in ferrovia. Con il tempo il focus della sua indagine si è mosso dell'interazione con i treni, all'osservazione della ferrovia e di ciò che la compone: rotaie, traversine, segnali, luci' - scrve la curatrice Domiziana Febbi.La mostra sarà visitabile da lunedì a venerdì dalle 18.30 alle 20; sabato e domenica dalle 17 alle 19. Preferibilmente su appuntamento.Writer, incisore e pittore, con esperienza nel trattamento di materiali diversi, spazia dalla terracotta a metalli riciclati (ferro, rame, zinco e latta stagnata), sperimenta ossidazioni e incisioni di pellicole di colore acrilico su lamiera. Si colloca artisticamente nel mondo del post-graffitismo sperimentando incisioni e sculture di scarti provenienti dalla ferrovia. Negli anni realizza diversi murales su commissione sia in Italia che all’estero, collaborando con amministrazioni comunali e associazioni culturali.HOBO – Spazio Urbano è la veste con cui lo spazio di via Carteria 104 si presenta al pubblico, grazie alla preziosa collaborazione con Gianmario Sannicola, a cui viene affidata la cura della programmazione artistica dello spazio, e a URBANER – Culture Urbane Emilia-Romagna, progetto nato nel 2020 dalla volontà dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Modena di riconoscere e valorizzare le culture che si formano in ambito urbano e che, in una prospettiva estetica, sociale e antropologica, generano talenti e tendenze in diversi campi.