Harem è un luogo, e soprattutto, un momento di incontro tra scrittrici-scrittori e lettori-lettrici che si confrontano e interagiscono, tramite la scoperta di nuovi testi e proposte letterarie, in un clima di serena e reciproca conoscenza.Gli eventi, patrocinati e organizzati da Harem, si svolgono il sabato pomeriggio nello spazio denominato “cappelletta” presso il Tempio di Modena, situato in viale Caduti in Guerra 192. Proprio nella giornata del 13 aprile alle ore 15.30 Harem ospiterà due autrici locali: Marilena Toschi e Manuela Fiorita. Toschi presenterà il suo libro “Lungo la via della Seta” e dialogherà con Flaviana Barbieri ed Elena Bertacchini, entrambe collaboratrici dell’Università per la Terza Età.A seguire Manuela Fiorita, ovvero Manu LJ dialogherà con Rossella Bernardi scrittrice e socia UTE, presentando il suo libro “Destinazione Successo”. L'evento sarà ricco di integrazioni a carattere musicale e di materiali iconografici. Siamo certi che risulterà particolarmente interessante poter scoprire, in qualità di pubblico, come e per quali motivi le due autrici si siano ispirate a tematiche così differenti, che hanno sorprendentemente evidenziato qualità condivise come una profonda sensibilità e forte empatia con l'universo femminile.