'Modena, Novi Park: con la musica combattiamo il degrado'

'A volte sogniamo una città ideale nella quale un'attività che riporta ordine e belle persone in una zona di degrado riceva sovvenzioni da parte dell'amministrazione, anche solo sul fronte delle spese Siae, così non è ma andiamo avanti - spiegano -. Parliamo di un'attività imprenditoriale realizzata da tre giovani soci, ma anche di un progetto artistico realizzato con la collaborazione e l'impegno di chi ha sempre creduto che la musica sia gioia, cultura, condivisione di emozioni e fonte di aggregazione.

Anni di degrado e spaccio nella zona hanno creato una brutta fama e non bastano i sacrifici fatti negli eventi live con musicisti di livello, nè i militari, la polizia, i carbinieri che si alternano sull'anello 24 ore su 24 e che ringraziamo per aver reso l'area sicura. Per far cambiare opinioni ai modenesi quello che serve ora è la comunicazione, far sapere a tutti che la zona è pulita, serena e tranquilla, far sapere che tutti i nostri eventi live stanno portando vita e giovani, ma ciò potrà continuare solo se riusciamo a cancellare la brutta fama del Novi Sad. Quello che chiediamo ai modenesi è di vivere il parco, di venirci a trovare e ascoltare gli artisti che si alternano sul palco. Tra i tanti cito il maestro Beppe Cavani, Antonio Viola, Gus Savino, Gianluigi Budriesi SVB, Marco Berni, Antonio Vola, Monica Dore Star Sound, Enzo Ciliberti, Gabriele Martorana, Omy Omar Sholem, Pietro Casini, Enrico Chicco Campani, Anna di Chiara, Stefano Guerzoni, Mirko Orsini, Cristiano Balestrazzi, Davide Busoli dei Crazy Monkey, Michele Barzacchi, Fabio Tassinari It's Only a tongue, i Fire Wood Acustic trio, Nicolò Nappi, Riccardo Vecchi, Riccardo Ferri, AB Qualcosa di Devis Guaitoli e Giampiero Pirondini, i Soul Deep con Grazia Mimmo, Valerio Corvino, Alessandro Frega, Piero Onofri, Paul Gause, i Soul Out con Jade Tommasi, Luca Boni, Solomon Martey, Stefano Bedini, Jonatan Somma, poi Elisa Sandrolini, Chiara Messori Soraia, Matteo Campagnola, Alberto D e tanti altri'.