Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Tra i partecipanti, il locale più votato dal pubblico e premiato dalle autorità per il “miglior food” proposto è stata Trattoria Ermes che ha ottenuto numerosi consensi grazie alla qualità della “Bis di gnocco fritto di Modena farcito con prosciutto crudo e mortadella”.Il premio “miglior drink” è invece stato assegnato ad Archer per l’“Archer Spritz”, molto apprezzato dai partecipanti.La Giuria di Qualità, rappresentata da 3 appassionati della cucina modenese: Marisa Tognarelli, Maestra Cioccolatiera, Angelo Giovannini, giornalista esperto di promozione del territorio, Vittorio Novani, Chef Executive “Iodio Puro”, premiato una stella Michelin 2010, ha decretato come vincitore per il “miglior food” Salumeria del Cardinale con la proposta “Polpette al sugo con pomodoro e basilico”, mentre il premio miglior drink è invece stato assegnato alla Birroteca al Globet per “Birra artigianale a scelta tra le 5 disponibili di Birrificio Emiliano – speciale Stuzzicagente”.Infine, è stato assegnato un premio anche all’attività che meglio è riuscita ad utilizzare tutti i prodotti a sua disposizione, senza sprecarli. Il locale è Pizzaltaglio con “Trancio di pizza con mozzarella fiordilatte, salsiccia e friarielli”.Nella foto Mario Bugani, Marisa Tognarelli, Angelo Giovannini, Alessandro Dolcini, Vittorio Novani, Giuseppe Molinari, Enrico Corsini, Maria Carafoli, Andrea Bosi, Giulio Cabassi