Modena, torna il Wave Experience Festival

Il Wave Experience Festival 2023 avrà inizio alle 17 di sabato 27 maggio, con musica dal vivo, mercatini ed esposizione di artisti, inseriti nella cornice del parco, che in occasione dei due giorni di festival si trasformerà in un’oasi interamente dedicata all’arte. La musica, grande centro dell’evento, accompagnerà il pubblico fino alle 23:30, per riprendere con gruppi e artisti differenti il pomeriggio seguente: analogo infatti è il programma di domenica 28, con musica, arte e mercatini sempre dalle 17 alle 23:30.Il fine settimana del WEF23 inaugura il calendario estivo della Revol Wave Orchestra, collettivo di oltre 400 musicisti locali che, in ormai due anni di attività e in costante dialogo con l'amministrazione comunale, ha stretto legami con tante realtà emergenti del territorio che similmente si impegnano per offrire alla città occasioni di musica live e di intrattenimento dopo anni di stop forzato.