Musical, al teatro comunale La leggenda di Belle e la Bestia

Sono tutti numeri coreografici tecnicamente diversi ma complementari: alcuni più dolci e romantici, altri più dinamici e movimentati. È proprio questa alternanza a rendere il musical coinvolgente. Le vicende della dolcissima Belle tornano quindi in una versione inedita, perché anche nelle storie già conosciute si possono trovare diversi spunti narrativi e far provare nuove emozioni. Si passa dalla risata alla commozione con una storia piena di sorprese, fra realtà e immaginazione. Un musical travolgente, un finale inaspettato e mai raccontato in una storia senza tempo e senza età. Le ambientazioni e i costumi conducono lo spettatore nella Francia dell’Ottocento, le colonne sonore si intrecciano in uno spettacolo brillante e ricco di sorprese.



Compagnia dell’Ora è una compagnia teatrale specializzata in musical per famiglie in Italia. Nasce nel 2017 con la passione e la dedizione di Luca Cattaneo e Dario Belardi, produttori a capo di Lu.



Da Produzioni s.r.l., già attiva nel panorama teatrale, concertistico e di intrattenimento dal 2012. La Compagnia affonda le sue radici a Lovere sulle rive del lago d’Iseo dove, nelle belle giornate estive, ogni mattina verso le ore undici, inizia a soffiare una piacevole brezza: l’Ora. Così come le vele, che grazie a questo vento ogni giorno alla stessa ora iniziano a volare sulle acque del lago, anche la Compagnia, con l’Ora in poppa e con sempre maggiore esperienza, è arrivata a occupare un posto nel panorama nazionale del mondo del musical.



Biglietti Da € 12 a € 30 salvo riduzioni

I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.