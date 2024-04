Nasce Festival Zocca paese della musica, in collaborazione con Vasco

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il festival ha l’obiettivo di far emergere nuovi artisti e gruppi musicali di talento, attraverso casting che si svolgeranno proprio a Zocca, città che grazie a Vasco è diventata la vera e propria capitale italiana del rock.



I finalisti si esibiranno all’interno del teatro comunale a lui appositamente dedicato, verranno selezionati da una giuria di esperti che a breve sarà nominata dalla Giunta Comunale, e avranno la grande opportunità di potersi esibire prima dell’inizio dei concerti durante il prossimo Vasco Live 2024.



Infatti i primi sette classificati potranno esibirsi in una delle sette date di San Siro del Vasco Live 2024, avendo a disposizione, ciascuno, 15 minuti di esibizione, mentre i classificati dall’ottavo all’11° posto potranno esibirsi nelle quattro date del tour, che si terranno allo stadio San Nicola.

Dopo una prima selezione, i concorrenti ritenuti idonei potranno iscriversi al Festival e partecipare al casting, che si terrà a Zocca al il Teatro “Il Blasco”, tra il 17 e il 26 maggio 2024 e successivamente saranno scelti i 14 concorrenti che potranno accedere alla Finale che si svolgerà venerdì 31 maggio 2024 sempre al teatro “Il Blasco” di Zocca.



L’amministrazione comunale sottolinea che «insieme al forte attaccamento per la sua terra, Zocca, e alla sua grande disponibilità, come amministrazione Comunale abbiamo condiviso di caratterizzare ancora maggiormente la città nel nome della nostra amata rockstar attraverso diverse iniziative, alcune già realizzate in questi anni (come per esempio le luminarie di Albachiara) e altre che nasceranno in futuro, oltre al Festival che avviamo ufficialmente oggi».