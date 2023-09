Nonantola Film Festival, al via i Film Labs con il corto 'Chi sei?' e documentario 'PerdutaMente' di Paolo Ruffini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La serata – ad ingresso gratuito – è realizzata in collaborazione con il Comune di Nonantola, Officine Culturali e altre associazioni del territorio nell’ambito degli appuntamenti organizzati dall’AUSL di Modena in occasione della 30^ Giornata mondiale della malattia di Alzheimer.Questa la motivazione della Giuria di Qualità della gara ‘4GiorniCorti’ del Nonantola Film Festival 2023 nell’attribuire a “Chi sei?” della troupe Senzarti il primo premio: “Per come ha saputo gestire gli elementi di spunto in maniera coinvolgente associando con garbo un tema sociale e sanitario a una storia personale realistica, con idee di sceneggiatura originali e dotate di leggerezza senza cadere nel patetismo, emozionando e sensibilizzando”.In “PerdutaMente” l’attore, autore e regista Paolo Ruffini insieme a Ivana De Biase, partendo da una richiesta postata su Instagram, si mette in viaggio per l’Italia alla ricerca di incontri, esperienze, confronti con persone affette dall’Alzheimer, e con chi se ne prende cura: parenti, amici affetti. In Italia circa 1 milione di soggetti vivono l’Alzheimer in prima persona e circa 3 milioni ci entrano in contatto con l’assistenza.Ruffini consente (e non sono in tanti a farlo nel mondo documentaristico) al bene (da non confondere con il pessimo e derisorio termine di ‘buonismo’) di fare notizia perché esiste e si concretizza in un abbraccio, in un rapporto nonna-nipote, in quattro mani che si muovono sui tasti di un pianoforte. Sa come mostrarcelo con pacata ma ferma determinazione.