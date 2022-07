Note e Arte nel Romanico quinto appuntamento a Pievepelago Domenica 31

Proseguono gli appuntamenti della rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico” con il quinto concerto che si terrà Domenica 31 luglio 2022, alle ore 17 presso la Chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo, a Sant’Andrea Pelago di Pievepelago.I protagonisti della serata saranno la flautista Laura Guatti ed il chitarrista Marco Pizzorno con il programma “Con sentimento”, un viaggio musicale all’insegna delle più espressive composizioni per flauto e chitarra.Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.Si è diplomata brillantemente in flauto presso il Conservatorio 'J. Tomadini' di Udine. Si è perfezionata seguendo, in qualità di allieva effettiva, corsi scelti tra quelli tenuti da flautisti di fama internazionale quali Claudio Montafia, Raffaele Trevisani, Giuseppe Nova, Maxence Larrieu, Emmanuel Pahud (Primo flauto dei Berliner Philharmoniker).Collabora con l'Orchestra del 'Teatro dell'Opera Giocosa' di Savona, con l’Orchestra Sinfonica di Savona e con l'Orchestra del Principato di Seborga.Apprezzata dalla critica quale sensibile interprete del repertorio flautistico novecentesco, è regolarmente invitata a far parte delle giurie di concorsi internazionali di interpretazione musicale.Ha inoltre effettuato registrazioni per la casa discografica 'Musicaurea'.Ha conseguito il Diploma in chitarra classica presso il Conservatorio “G. Puccini” di La Spezia sotto la guida del M° Dario Caruso e ha svolto corsi di perfezionamento con i M° Mauro Storti, Marco Pisoni e Pino Briasco. Si occupa da anni della divulgazione della musica per e con chitarra, curando personalmente trascrizioni e arrangiamenti. Svolge da anni un’attività concertistica come solista e in diverse formazioni in Italia e all’estero (Svizzera, Francia, Spagna, Stati Uniti), con un repertorio che spazia dal classico alla musica leggera.Si esibisce regolarmente in formazioni a pizzico (Pizzicanduo, Trio a pizzico ligure, Quartetto Improvviso) e con il Savona Strings Trio. Collabora inoltre occasionalmente con musicisti del panorama nazionale ed internazionale.Di recente pubblicazione il cd “Impressioni romantiche”, contenente brani del repertorio originale per chitarra e mandolino e trascrizioni di musiche tratte da altri ensemble, frutto di un lavoro di ricerca e riscoperta della musica per strumenti a pizzico originale e non.È impegnato come insegnante di chitarra classica presso svariati corsi musicali ed è docente in “ruolo di educazione musicale” presso l’Istituto Comprensivo di Cairo Montenotte.“Note e Arte nel Romanico” è promossa dai Comuni di Fiumalbo, Lama Mocogno, Pievepelago e Riolunato, con il contributo della Regione Emilia Romagna ed il patrocinio della Provincia di Modena, in collaborazione con la Parrocchia San Bartolomeo in Fiumalbo, l’Accademia “Lo Scoltenna” e Fiumalbo Città d’Arte.La direzione artistica è dell’Associazione Culturale Cantieri d’Arte.La rassegna, nata nel 2002, si pone da sempre l’obiettivo di far conoscere e valorizzare le ricchezze storiche e culturali dell’Appennino modenese come le antiche chiese, le pievi romaniche e gli oratori dei comuni ospitanti con l’aiuto di un programma musicale di alto livello.Il calendario di quest’anno è ricco di varietà a proseguirà con diversi duo strumentali (duo di flauto e chitarra il 10 agosto, duo di saxofono e fisarmonica il 07 agosto e duo di ghironda barocca e spinetta il 12 agosto sempre a Fiumalbo) e due serate dedicate ai solisti (musicista di arpa celtica, liuto rinascimentale e chitarra barocca il 17 agosto a Riolunato e arpa sola il 21 agosto a Lama Mocogno).