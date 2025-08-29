Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Omaggio ad Astor Piazzolla: il tango nuevo in scena in piazza Sant’Agostino

Omaggio ad Astor Piazzolla: il tango nuevo in scena in piazza Sant’Agostino

Domenica 31 agosto tango, milonghe e aneddoti in compagnia di Celeste Gugliandolo e dei Cafè Express. Ingresso gratuito

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Un viaggio tra Buenos Aires e New York, tra le radici popolari e l’audacia dell’innovazione, sulle tracce di Astor Piazzolla, l’artista che ha rivoluzionato il tango, trasformandolo da danza popolare a genere musicale colto e universale. Domenica 31 agosto alle 21, piazza Sant’Agostino a Modena ospita il concerto “La musica di Astor”, con la voce e l’interpretazione di Celeste Gugliandolo e i Cafè Express, nell’ambito di Artinscena Festival e di “santAGOstino, una piazza per la cultura”, promosso da Comune di Modena, Fondazione di Modena, Fondazione Ago, con il sostegno di Hera. L’ingresso è gratuito.
Nella sua parobola artistica, Piazzolla, soprannominato “El Gato”, ha saputo compiere un salto di qualità, evolvendo dal tango delle origini, suonato “de oído” nelle strade di Buenos Aires e Montevideo, al tango nuevo, che fonde tradizione popolare e ricerca colta, melodie struggenti e contaminazioni jazzistiche. Un percorso che ha reso immortali composizioni come “Adiós Nonino”, “Balada para un loco” e soprattutto “Libertango”, il brano che ha fatto conoscere Piazzolla in tutto il mondo.
“La musica di Astor” conduce il pubblico in un vero e proprio viaggio storiografico: dai grandi successi della tradizione campera ai tanghi canciòn della Guardia Vieja, dove la melodia assume un ruolo centrale, fino alle milonghe e alla corrente “evoluzionista” della Guardia Nueva.
Un excursus che restituisce non solo l’eredità musicale di Piazzolla, ma anche la trasformazione di un genere che, grazie a lui, si è emancipato dal ballo per diventare musica da ascolto, ricca di sfumature e profondità emotiva.
Ad accompagnare Celeste Gugliandolo, cantante e interprete dalla vocalità intensa e teatrale, sono Alberto Fantino al bajan, Angelo Vinai al clarinetto, Cristiano Alasia alla chitarra e Francesco Bertone al contrabbasso. Insieme, i Cafè Express propongono un repertorio che intreccia le radici popolari e i capolavori del maestro argentino, passando anche per le suggestioni europee e italiane dei suoi soggiorni, tra cui i celebri incontri con Mina e Milva.
Raccontare Piazzolla significa anche raccontarne il carattere: iconoclasta, instancabile lavoratore, spesso difficile nei rapporti personali, ma capace di creare una musica amata e riconosciuta universalmente. “La musica di Astor” ne restituisce il ritratto umano e artistico, intrecciando note, poesia e storia, e regalando al pubblico un omaggio appassionato.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Modena, mostra nell’ala nuova del Palazzo dei Musei: avviso pubblico e 130mila euro dal Comune

Modena, mostra nell’ala nuova del Palazzo dei Musei: avviso pubblico e 130mila euro dal Comune

Note e arte nel romanico: domenica a Fiumalbo, viaggio in Francia

Note e arte nel romanico: domenica a Fiumalbo, viaggio in Francia

Verona si prepara a celebrare Pavarotti: quanti rimpianti a Modena

Verona si prepara a celebrare Pavarotti: quanti rimpianti a Modena

Memorie del 1967 a Modena. Tra politica e musica in osteria: scoperto un raro file audio dell'epoca

Memorie del 1967 a Modena. Tra politica e musica in osteria: scoperto un raro file audio dell'epoca

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Modena, con Ago la prima personale in Italia dell’artista palestinese Taysir Batniji

Modena, con Ago la prima personale in Italia dell’artista palestinese Taysir Batniji

Modena, 18mila presenza per la mostra Paradise Lost alla Palazzina dei Giardini ducali

Modena, 18mila presenza per la mostra Paradise Lost alla Palazzina dei Giardini ducali

La felicità nel dolore. Dagli indemoniati all'Anticristo: il libro di Elena Bianchini Braglia a Montecuccolo

La felicità nel dolore. Dagli indemoniati all'Anticristo: il libro di Elena Bianchini Braglia a Montecuccolo

Ago Modena, tra i 29 vincitori del bando Pac, acquisisce 24 opere

Ago Modena, tra i 29 vincitori del bando Pac, acquisisce 24 opere