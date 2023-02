Ottava candidatura al Nobel per il modenese Francesco Benozzo

Per quanto riguarda Benozzo, va ricordato che nel 2016, sulla pagina ufficiale dell'Accademia Svedese dedicata alle preferenze dei lettori per l'assegnazione del Premio, è risultato lo scrittore più votato, e con il maggior numero di preferenze. Nel 2019, poi, la rivista 'Författaren', organo ufficiale degli scrittori svedesi, ha ribadito la sua candidatura al premio . La notizia della candidatura per il 2023 compare su alcuni siti e forum letterari ed è stato ripreso da una pagina di news internazionale collegata a Wikipedia Benozzo, autore di oltre 800 pubblicazioni, è internazionalmente noto per la sua poesia epica e performativa. Ha conseguito numerosi riconoscimenti, tra i quali, di recente, il premio 'Poeti dalla frontiera'.