Pasolini in forma di rosa al Circolo Ribalta di Vignola

Il racconto di un Pasolini non inedito ma forse meno esplorato. Attraverso l’uso di canzoni, letture e brevi commenti, immagini montate da alcuni suoi film, Pasolini rivive come uomo e intellettuale del ‘900, immerso nel Sole, nello Sport, nei colori, nella bellezza e nella violenza del Vivere.Stefano Giaccone è fondatore e musicista di Franti e Kina, ha suonato in mezza Europa, migliaia di date, PunkRock, Jazz, Teatro, Canzone d’Autore. Scrittore, Agitatore, Sognatore e Artigiano VideoSonoro.

