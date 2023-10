Pavullo, teatro Mac Mazzieri: ecco la stagione del Comunale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













del teatro comunale Mac Mazzieri di Pavullo,2023, sarà un intenso spettacolo di prosa tratto da uno dei romanzi più famosi e premiati di Stephen King: “Misery” adattato per il teatro dallo scrittore e sceneggiatore William Goldman tradotto in italiano da Francesco Bianchi. Arianna Scommegna, Aldo Ottobrino e Carlo Orlando diretti da Filippo Dini sono i protagonisti della agghiacciante e claustrofobica vicenda dello scrittore Paul Sheldon caduto nelle mani della fan Annie Wilkes. Per l’omonimo film del 1990 Kathy Bates vinse l’Oscar come migliore attrice protagonista.è con uno dei nomi più amati del teatro italiano, Marco Paolini: giovedì 7 dicembre andrà in scena “Antenati – The grave party” scritto diretto e interpretato dall’attore bellunese. Lo spettacolo affronta i temi dell’evoluzione e dell’ecologia in chiave epico-comica, in una narrazione che in cui i fatti e i problemi del presente si legano a quelli del passato, difficoltà e pericoli attraversati dai nostri antenati in 200.000 anni.si apre martedì 16 gennaio all’insegna del circo contemporaneo con “L’uomo calamita” scritto e diretto da Giacomo Costantini su testo e libro originale di Wu Ming 2. Un supereroe assurdo che combatte l’assurdità della guerra, tra funambolismi del corpo e della lingua, in uno spettacolo che fonde i gesti di un circense con le frasi di un racconto e le note di uno spartito.va in scena lo spettacolo “Pitecus” di Antonio Rezza - che ne è anche interprete - e Flavia Mastrella. Comico e irriverente, lo spettacolo racconta storie di tanti personaggi come nello stile del suo anarchico, vulcanico e pluripremiato autore: un andirivieni di gente che vive in un microcosmo disordinato, stracci di realtà che si susseguono senza un filo conduttore, sublimi cattiverie rendono comici e aggressivi anche argomenti delicati.

Spazio alla danza contemporanea invece giovedì 8 febbraio con “Serata Spellbound”, coreografo e regista Mauro Astolfi. Quattro le coreografie presentate, diverse per ispirazione e tema, accomunate dall’inconfondibile stile di Astolfi, che insieme a Valentina Marini è fondatore e guida della Compagnia Spellbound. Lo spettacolo è presentato nell’ambito della Mac Dance Week, la settimana dedicata alla danza.



Martedì 20 febbraio a calcare il palcoscenico del Mac Mazzieri sarà una delle attrici italiane di cinema teatro e tv più amate, Chiara Francini con “Forte e Chiara” da lei anche scritto e diretto da Alessandro Federico. Un memoir sarcastico e ironico, un racconto umano vivo e rivoluzionario, un one woman show dove l’attrice e autrice ripercorre la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri.



Nell’ambito del progetto regionale ‘Teatro e Salute Mentale’ martedì 27 febbraio ecco l’originale spettacolo “La luce del mondo” scritto da Marco Zuffa con gli attori non professionisti della Compagnia Teatro Tabù e le musiche dal vivo di Maurizio Lesmi suonate dal gruppo polistrumentale Tambù. Strane domande si palesano nella testa di un marziano in vacanza sulla terra e di uno strano maestro che insegna ai bambini a far salti nella luce.



Giovedì 7 marzo con “Anche i sogni impossibili – Il quindicesimo ottomila di Fausto De Stefani” scritto diretto e interpretato da Mattia Fabris e Jacopo Maria Bicocchi si racconta la figura di De Stefani, secondo alpinista italiano e sesto al mondo ad aver scalato tutti i 14 ottomila, e del suo particolare rapporto con la montagna, sempre guidato dalla necessità di comprendere la cultura dei luoghi, incontrare le persone, stringere relazioni, rispettare l’ambiente.



A chiudere la Stagione 2023/2024 giovedì 21 marzo, lo spettacolo musicale “All you need is love – Omaggio ai Beatles” con l’inconfondibile voce e la carismatica presenza scenica di Sarah Jane Morris accompagnata dal Solis String Quartet. Una simbiosi tra musica pop e classica che sfiora il jazz e il blues, un concerto diventato anche un album che rende omaggio al mondo musicale del Quartetto di Liverpool, che ancora oggi dopo più di cinquant’anni riesce a brillare di luce assoluta, come solo le vere opere d’arte sanno fare.