Piccolo Museo ProfumAlchemico, sabato open day

L’evento sarà al PRALC-Piccolo Museo ProfumAlchemico, a Modena in Piazzale Francesco Torti e non è richiesta la prenotazione (cocktail offerto fino ad esaurimento ingredienti).'Il PRALC è il luogo dove le esperienze sensoriali si susseguono e sovrappongono in multimondi culturali, dove l’antica e nobile arte dell’alchimia - spiega Anne Rose - riporta nella percezione istantanea realtà normalmente non coesistenti. Ne deriva una esperienza che alcuni ospiti descrivono come surreale'.D’altra parte un certo iper-surrealismo ha sempre fatto parte dell’innovativo percorso sensoriale profumalchemico, così da essere proposto da Anne Rose anche nel suo ultimo libro “Le parole del Profumo: salveremo il mondo, una persona alla volta”.Nell’opera, presentata di recente in concomitanza col Festivalfilosofia, l’autrice fa scendere in campo il metodo di conoscenza profumalchemico per il recupero di un uso consapevole delle parole, e propone, accanto ad aforismi, brevi storie accadute, ma tanto surreali da poter sembrare frutto della fantasia.Laureata in Scienze Filosofiche a Bologna, Anna Rose inaugura a Modena il Piccolo Museo ProfumAlchemico nel 2017 e nel 2019 presenta al Museo di di San Giovanni a Fivizzano l’essenza “Rosa Mater”, dedicata alla Madonna di Reggio.Nel 2021 con lo stesso profumo 'Rosa Mater' si qualifica tra i finalisti, al concorso indetto da Accademia del Profumo (Milano) per ecosostenibilità e innovazione responsabile del profumo.Nel 2022 con 'Il Profumo del Crysto', la sua nuova fragranza nata durante il lockdown, partecipa al concorso, per la migliore fragranza dell'anno (Accademia del Profumo), a cui partecipano i più noti brand del settore profumeria.Nel 2023 Rosa Mater espone in Basilica della Ghiara alla presenza di monsignor Giacomo Morandi, Vescovo di Reggio Emilia, e monsignor Mario Vecchi, vescovo di Massa e Carrara.