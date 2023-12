Premio Letterario internazionale Città di Latina, premiato Simone Zanin

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel corso della premiazione tenutasi sabato scorso nel capoluogo pontino, l’autore, friulano di nascita e formiginese di adozione, ha conseguito uno dei Premi speciali della giuria con il romanzo Il coleottero di Višegrad , uscito nel 2022 per le Edizioni Arpeggio Libero di Lodi. Il premio, un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale italiano e giunto alla sua nona edizione, ha visto la partecipazione di più di mille lavori di poesia, narrativa e saggistica giunti da tutta Italia e dall’estero.Il romanzo racconta la storia di un ex ufficiale dell’Esercito popolare jugoslavo che, nella Sarajevo assediata del 1992, si guadagna da vivere recuperando i cadaveri per le strade, sotto il tiro dei cecchini, e ne cura la preparazione per il funerale.

È il suo modo di espiare il proprio coinvolgimento nella pulizia etnica nella regione di Višegrad, in Bosnia orientale. Nella capitale, però, scopre che la guerra altera relazioni e valori, rendendo indefiniti i confini tra torto e ragione. E per non perdersi, capisce che è necessario cercare la bellezza nascosta in un gesto, in un paesaggio, in una parola, in un amore, pur nel mezzo dell’orrore del conflitto.



Prima del romanzo Il coleottero di Višegrad, Simone Zanin aveva pubblicato le prose poetiche Ultima notte alla collina di Megiddo (2012, Raffaelli) e il divertissement sul tema delle degustazioni di vino Esercizi di stille (2018, Pendragon), mentre del 2015 è il suo primo libro di narrativa Arbeit macht frei (Guaraldi), giunto nella cinquina finalista al Premio Bari città aperta del 2017.