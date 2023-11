Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'In fondo ho sempre osservato le mutazioni del territorio attraverso le visioni della fantascienza. Prima la mia cameretta era piena di ritagli di giornale che documentavano avvistamenti UFO, oggi vedo atterrare dal nulla solidi, parallelepipedi, monoliti che si materializzano nelle campagne. Hub di logistica completamente robotizzati, nessun umano intorno, soltanto fantasmi di animali selvatici' - afferma Fabrizio Tavernelli.Fabrizio Tavernelli è nato nel 1965. Emiliano, è cantautore e produttore musicale attivo nella scena underground dagli anni ’80. Ha inciso, tra le altre, per le etichette “Dischi del mulo” (degli ex CCCP e CSI Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni), “Sugar” (Caterina Caselli). Agitatore culturale, negli anni ’90 pubblicava la fanzine “Nomade Psichico”.